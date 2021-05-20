Голодающему Александру Шестуну продлили содержание в карцере на неделю
Сегодня стало известно, что Александру Шестуну, находящемуся с 12 мая на голодовке в застенках бежецкой ИК-6 (Тверская область), руководство «накинуло» еще семь суток нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО)
Руководство бежецкой колонии продолжает мстить бывшему главе Серпуховского района за его требования и жалобы. Сегодня стало известно, что Александру Шестуну, находящемуся с 12 мая на голодовке в застенках бежецкой ИК-6 (Тверская область), руководство «накинуло» еще семь суток нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО).
При этом врач колонии Денис Брагин прекрасно осведомлен о состоянии здоровья Александра Шестуна, в том числе о критических показателях содержания сахара в крови (из-за голодовки и сахарного диабета). Однако же он дал заключение, согласно которому пациент может содержаться в карцере.
Сам Шестун заявляет, что когда обсуждался вопрос о «пролонгации» его нахождения в карцере, никто из сотрудников, от мнения которых зависело решение, не возразил начальнику колонии Мотину, так как протокол был заранее напечатан и уже готовый лежал на столе.
Официальная причина столь сурового наказания для экс-главы очевидно надумана и оттого смехотворна. Тюремное начальство решило наказать Шестуна за то, что из-за его головы, оказавшейся в полуметре от дверного глазка, надзиратели не могли видеть, что происходит в камере («был нарушен угол обзора»). При этом на другой стены камеры находится видеокамера. К ней Шестун подходит по пять раз в день для фотографирования как «склонного к побегу».
Реальной же причиной водворения в ШИЗО и сам Шестун, и правозащитники называют активное освещение в СМИ бывшим главой проблем ИК-6, связанных с нарушением прав заключенных и тесных контактах начальника изолятора Мотина с некоторыми заключенными из числа так называемого «актива».
Судя по сообщениям в телеграм-канале «Дело Шестуна», условия в карцере бежецкой исправительной колонии больше напоминают средневековую пыточную. Там сыро, холодно, пол утыкан металлическими уголками, чтобы заключенному было больно и неудобно передвигаться, по радио постоянно крутят правила внутреннего распорядка ИК, лавки и столы здесь практически одной высоты, поэтому пользоваться ими по прямому назначению крайне проблематично.
«Люди, попавшие в колонию, отбывают наказание. Оно заключается в одном: государство ограничивает человеку свободу. Но государство не наделяло сотрудников ФСИН правом измываться над другими людьми. Пыточные условия, наказания по принципу «а я так хочу», неоказание медицинской помощи – это всегда дело рук Мотина и ему подобных. Они почему-то считают, что заключенные - их собственность и искренне полагают, что те не вправе критиковать и жаловаться. Им нравиться сидеть в полутени, а когда на их дела проливают свет, резко наступает стадия возмездия. Они стараются сделать максимально больно людям, фактически лишенных всех прав», - прокомментировала ситуацию супруга экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун.
Она напомнила, что перед началом голодовки ее муж объявил ряд требований, исполнения которых требует от властей и от руководства ИК-6: свобода всем политическим заключенным, отмена его незаконного водворения в ШИЗО, расследование преступных связенй администрации ИК, расследование публичных угроз физической расправы и отмена постановки на профучет как склонного к побегу. Кроме того, Шестун требует сокращения числа ежедневных проверок для всех осужденных ИК-6 с четырех до двух, как положено по закону.