Меню
Общество
«Разрабатывали, разрабатывают и будут разрабатывать»
20 мая 2021, 19:07

Голодающему Александру Шестуну продлили содержание в карцере на неделю

Сегодня стало известно, что Александру Шестуну, находящемуся с 12 мая на голодовке в застенках бежецкой ИК-6 (Тверская область), руководство «накинуло» еще семь суток нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО)

Голодающему Александру Шестуну продлили содержание в карцере на неделю
Фото: rtvi.com

Руководство бежецкой колонии продолжает мстить бывшему главе Серпуховского района за его требования и жалобы. Сегодня стало известно, что Александру Шестуну, находящемуся с 12 мая на голодовке в застенках бежецкой ИК-6 (Тверская область), руководство «накинуло» еще семь суток нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО).

При этом врач колонии Денис Брагин прекрасно осведомлен о состоянии здоровья Александра Шестуна, в том числе о критических показателях содержания сахара в крови (из-за голодовки и сахарного диабета). Однако же он дал заключение, согласно которому пациент может содержаться в карцере.

Сам Шестун заявляет, что когда обсуждался вопрос о «пролонгации» его нахождения в карцере, никто из сотрудников, от мнения которых зависело решение, не возразил начальнику колонии Мотину, так как протокол был заранее напечатан и уже готовый лежал на столе.

Официальная причина столь сурового наказания для экс-главы очевидно надумана и оттого смехотворна. Тюремное начальство решило наказать Шестуна за то, что из-за его головы, оказавшейся в полуметре от дверного глазка, надзиратели не могли видеть, что происходит в камере («был нарушен угол обзора»). При этом на другой стены камеры находится видеокамера. К ней Шестун подходит по пять раз в день для фотографирования как «склонного к побегу».

Реальной же причиной водворения в ШИЗО и сам Шестун, и правозащитники называют активное освещение в СМИ бывшим главой проблем ИК-6, связанных с нарушением прав заключенных и тесных контактах начальника изолятора Мотина с некоторыми заключенными из числа так называемого «актива».

Судя по сообщениям в телеграм-канале «Дело Шестуна», условия в карцере бежецкой исправительной колонии больше напоминают средневековую пыточную. Там сыро, холодно, пол утыкан металлическими уголками, чтобы заключенному было больно и неудобно передвигаться, по радио постоянно крутят правила внутреннего распорядка ИК, лавки и столы здесь практически одной высоты, поэтому пользоваться ими по прямому назначению крайне проблематично.

«Люди, попавшие в колонию, отбывают наказание. Оно заключается в одном: государство ограничивает человеку свободу. Но государство не наделяло сотрудников ФСИН правом измываться над другими людьми. Пыточные условия, наказания по принципу «а я так хочу», неоказание медицинской помощи – это всегда дело рук Мотина и ему подобных. Они почему-то считают, что заключенные - их собственность и искренне полагают, что те не вправе критиковать и жаловаться. Им нравиться сидеть в полутени, а когда на их дела проливают свет, резко наступает стадия возмездия. Они стараются сделать максимально больно людям, фактически лишенных всех прав», - прокомментировала ситуацию супруга экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун.

Она напомнила, что перед началом голодовки ее муж объявил ряд требований, исполнения которых требует от властей и от руководства ИК-6: свобода всем политическим заключенным, отмена его незаконного водворения в ШИЗО, расследование преступных связенй администрации ИК, расследование публичных угроз физической расправы и отмена постановки на профучет как склонного к побегу. Кроме того, Шестун требует сокращения числа ежедневных проверок для всех осужденных ИК-6 с четырех до двух, как положено по закону. 

Сейчас на главной
Правительство отменило правило однократного выезда из страны для россиян с ВНЖ и рабочей визой
карантин
Правительство отменило правило однократного выезда из страны для россиян с ВНЖ и рабочей визой
Министерство иностранных дел РФ изменило правила пересечения государственной границы, которые были введены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны
Диего Марадона
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны
По версии генпрокуратуры города Сан-Исидро, бригада медиков, которая работала с Диего Марадоной, действовала «неадекватно» и оставила состояние здоровья пациента «на волю случая»
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов
ПДД
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов
Министерство юстиции предложило автоматически списывать деньги с банковских счетов автомобилистов при фиксации нарушения правил дорожного движения дорожными камерами
Общество
Вице-мэр Москвы предложила ввести штрафы для граждан за безответственное отношение к своему здоровью
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем. Речь идет о введении штрафов для россиян, которые никогда не обследовались, а потом серьезно заболели
Недобросовестная конкуренция вместо заботы о гражданах
туризм
Недобросовестная конкуренция вместо заботы о гражданах
Российские туристические компании подготовили петицию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьер Татьяны Голиковой и главы Ростуризма Зарины Догузовой с требованием открыть популярные туристические направления
Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
вакцина от коронавируса
Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
В Москве в последний месяц значительно снизились темпы вакцинации. При таких темпах прививочной кампании на формирование коллективного иммунитета понадобятся годы
Властям - экономия, заключенным – социализация
ФСИН
Властям - экономия, заключенным – социализация
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов
Центробанк выпустит в оборот 100-рублевую купюру в новом дизайне
деньги
Центробанк выпустит в оборот 100-рублевую купюру в новом дизайне
Зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что обновленная «сторублевка» будет отличаться от старого образца новым оттенком, крупными контрастными цифрами и рельефными метками
Международные адвокатские ассоциации выступили в защиту Ивана Павлова
иван павлов
Международные адвокатские ассоциации выступили в защиту Ивана Павлова
В поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования, выступили пять международных адвокатских ассоциаций
Посольство Германии в России возобновило оформление шенгенских виз
визы
Посольство Германии в России возобновило оформление шенгенских виз
На странице посольства в Facebook сообщается, что с июня российские туристы начнут получать шенгенские визы, однако поехать в Германии они смогут только после отмены антикоронавирусных ограничений
Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 5,5 годам за взятку в 40 млн ₽
арест чиновников
Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 5,5 годам за взятку в 40 млн ₽
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора северной столицы Марата Оганесяна к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о взятке. Суд также назначил чиновнику штраф
Суд закрыл дело против чиновницы из-за непредоставления онкобольному лекарств
здравоохранение
Суд закрыл дело против чиновницы из-за непредоставления онкобольному лекарств
В Великом Новгороде суд закрыл дело, которое было возбуждено в отношении глава Минздрава региона. Чиновница проигнорировала депутатский запрос о предоставлении лекарств местному жителю
Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов
туризм
Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов
19 мая среди стран ЕС было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию союза туристов, которые привились от COVID-19. При этом речь идет о вакцинах, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств
Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей
госзакупки
Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей
Одним из подрядчиков Эрмитада является компания «Хэпри», которая занимается упаковкой и перевозкой музейных экспонатов. Эту фирму основал друг Михаила Пиотровского Леонид Гаскельберг
Общество
Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения в «интересах государства». Речь идет о прививках от коронавируса COVID-19
Каникулы за счет народа
Мосгордума
Каникулы за счет народа
Московская городская дума, большинство голосов в которой принадлежит «Единой России», объявила перерыв в своей работе на 4 месяца. При этом депутаты во время длительных каникул продолжат получать зарплату
В России может возникнуть дефицит мороженого
маркировка товара
В России может возникнуть дефицит мороженого
В ходе совещания у заместителя главы Минсельхоза выяснилось, что почти 40% отечественных производителей мороженого к 1 июня могут не успеть организовать маркировку товара в связи с монтажом необходимого оборудования
Российские синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах
прогноз погоды
Российские синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах
Синоптик предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России. Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на Урале продолжится 30-градусная жара из-за влияния «волны тепла»