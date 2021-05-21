Власти Египта возьмут на себя оплату лечения туристов в случае их заражения коронавирусом
Согласно новому своду правил по восстановлению туристической отрасли Египта, все путешественники по приезду должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Власти Египта возьмут на себя расходы на лечение российских туристов, если на отдыхе они заразятся коронавирусной инфекцией. Если же кому-то из туристов отправят на карантин с подозрением на болезнь, то эти расходы также будут оплачены принимающей стороной.
Согласно новому своду правил по восстановлению туристической отрасли Египта, все путешественники по приезду должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Если у туриста не будет с собой справки, то тест он может сделать в аэропорту за 30 долларов.
Для гостей, чей тест на коронавирус окажется положительным, отели должны ввести карантин и поселить их в отдельные номера. Расходы на проживание и питание туристов на карантине возьмет на себя египетская сторона.
Если болезнь у туриста будет протекать в легкой форме, то он сможет оставаться в отеле. Расходы при этом будет нести администрация гостиницы. В случае госпитализации путешественника в больницу, его лечение оплатит Минздрав Египта.
Власти страны также обязали туристов носить защитные маски в аэропорту, во время группового трансфера, на экскурсиях и в музеях, а также в лифтах отелей, сообщает «Вестник АТОР».