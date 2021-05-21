Задержанные чиновницы из Минпромторга похитили на госзакупках полмиллиарда рублей
Стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого 20 мая были задержаны две высокопоставленные сотрудницы Министерства промышленности и торговли России. Чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей из федерального бюджета
Стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого 20 мая были задержаны две высокопоставленные сотрудницы Министерства промышленности и торговли России. Чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей из федерального бюджета.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил порталу Ura.ru, что полмиллиарда рублей сотрудницы Минпромторга похитили на закупках медикаментов, которые были заявлены, но в реальности не состоялись.
По делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере проходят замдиректора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности ведомства Ольга Покидышева и бывшая сотрудница министерства Ольга Колотилова. Сейчас она занимает должность советника губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых.
Минпромторг Дениса Мантурова признан потерпевшей стороной по данному делу.