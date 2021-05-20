Российских наемников в ЦАР заподозрили в изнасилованиях и убийствах
Издание VICE World News сообщает, что у них есть свидетельства военных преступлений россиян против местного населения. Как минимум две жительницы Банги заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны российских наемников
Российских наемников, которые находятся в Центральноафриканской республике (ЦАР), обвинили в причастности к убийствам и изнасилованиям.
Издание VICE World News сообщает, что у них есть свидетельства военных преступлений россиян против местного населения. Как минимум две жительницы Банги заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны российских наемников. Бойцы частной военной компании затащили одну из потерпевших в полуразрушенный дом, угрожали ей убийством и принуждали к оральному сексу.
Другая пострадавшая рассказала, что ее задержали по подозрению в связях с противниками правительственных сил, после чего вывезли ее за город и изнасиловали. Затем ее насиловали уже военные правительственной армии.
Издание сообщает и о причастности российских наемников к убийству уличного торговца из города Бамбари. Брат погибшего рассказал журналистам, что сначала торговца пытали, а когда он пожаловался на россиян властям, то убили.
Ранее сотрудники RFI опубликовали расследование, в котором рассказали о причастности российских наемников к 26 внесудебным казням, пяти случаям изнасилования, а также 27 произвольным арестам и лишению свободы, сообщает «Лента.ру».
Отметим, что российские власти неоднократно отрицали факты нахождения бойцов частных военных компаний в ЦАР и других странах, так как официально деятельность таких компаний в РФ запрещена. При этом западные и независимые российские СМИ в странах Африки действуют сотни наемников.