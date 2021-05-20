Московский суд приговорил «отравителя из Ямы» к 16 годам колонии
Адвокат проекта «Правозащита Открытки» Оксана Опаренко, которая в суде представляет интересы потерпевшей Людмилы Чижовой, сообщила «МБХ медиа», что ее подзащитная согласна с приговором
Басманный райсуд Москвы приговорил обвиняемого в серии ограблений «отравителя из Ямы» Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы.
Адвокат проекта «Правозащита Открытки» Оксана Опаренко, которая в суде представляет интересы потерпевшей Людмилы Чижовой, сообщила «МБХ медиа», что ее подзащитная согласна с приговором.
Гособвинение просило для Сабанова 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сам обвиняемый частично признал свою вину, но не признался в причинении тяжкого вреда здоровью.
В июне 2019 года стало известно о серии отравлений посетителей общественного пространства «Яма», парка «Горка», бара «Зинзивер» и скверов около Чистых прудов. Во всех случаях потерпевших угощали различными напитками, после чего им становилось плохо. Отравитель же забирал у них деньги и ценные вещи. Потерпевшими по делу стали 23 человека.
В конце июня полиция задержала подозреваемого в серии отравлений Мурата Сабанова. При обыске у него нашли транквилизаторы и нейролептики.