Юрист Илья Ремесло пожаловался силовикам на сбор денег для избирательной кампании Любови Соболь
Юрист Илья Ремесло обратился в прокуратуру, МВД и Следственный комитет с заявлением на юриста ФБК (включен в реестр инагентов) Любовь Соболь из-за сбора средств на ведение ее предвыборной кампании в качестве кандидата в депутаты Госдумы
Юрист Илья Ремесло обратился в прокуратуру, МВД и Следственный комитет с заявлением на юриста ФБК (включен в реестр инагентов) Любовь Соболь из-за сбора средств на ведение ее предвыборной кампании в качестве кандидата в депутаты Госдумы.
Илья Ремесло утверждает, что в действиях Любови Соболь якобы есть состав преступления по статье «Мошенничество». Сбор пожертвований на предвыборную кампанию юрист считает незаконным. «У нее нет зарегистрированного счета, с которого будет оплачивать расходы, в частности по сбору подписей и на все остальные агитационные дела. Она физически не может тратить на то, на что она собирает деньги сейчас», - утверждает г-н Ремесло, слова которого приводит «МБХ медиа».
Кроме того, юрист со ссылкой не некие «инсайдерские источники» заявил, что собранные на избирательную кампанию деньги «тратятся на совсем другое». Что именно, он не уточнил.
Любовь Соболь претензии Ильи Ремесла пока не прокомментировала.