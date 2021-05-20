20 мая 2021, 16:06
Омская полиция потребовала от оппозиции 452 тысяч рублей из-за митинга в поддержку Навального
Полиция Омска обратилась в суд с иском к четырем сторонникам Алексея Навального о взыскании с них 452 тысяч рублей за работу в выходной день, 23 января. В этот день во многих городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера
Фото: mbk-news.appspot.com
Полиция Омска обратилась в суд с иском к четырем сторонникам Алексея Навального о взыскании с них 452 тысяч рублей за работу в выходной день, 23 января. В этот день во многих городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера.
Бывший руководитель омского штаба Навального Ольга Картавцева сообщила, что с оппозиционеров пытаются взыскать 431 тысячу рублей за привлечение дополнительных полицейских сил и служебного транспорта к работе в выходной день и еще 20 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на топливо.
«В выходные дни видите ли они работали и расходы на бензин тоже. Я этой услуги не заказывала, а работа полиции оплачивается из налогов!», - прокомментировала иск Ольга Картавцева, слова которой приводит «МБХ медиа».