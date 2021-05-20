Правительство отменило правило однократного выезда из страны для россиян с ВНЖ и рабочей визой
Министерство иностранных дел РФ изменило правила пересечения государственной границы, которые были введены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса
Министерство иностранных дел РФ изменило правила пересечения государственной границы, которые были введены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
Ведомство отменило правило об однократном пересечении наземной границы для россиян, у которых есть вид на жительство (или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание) в другой стране, разрешение на работу за границей и тех, кто учится в другой стране.
Также МИД разрешил въезд в Россию иностранным супругам россиян, их родителям, детям, родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам, усыновителям и усыновленным.
Напомним, что с 20 апреля всем россиянам, которые возвращаются на родину из-за границы, необходимо сдать два ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти суток после приезда.