20 мая 2021, 14:59
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны
По версии генпрокуратуры города Сан-Исидро, бригада медиков, которая работала с Диего Марадоной, действовала «неадекватно» и оставила состояние здоровья пациента «на волю случая»
Фото: kalaputski.ru
Следственные органы Аргентины предъявили семерым медикам обвинение в непредумышленном убийстве звезды мирового футбола Диего Марадоны.
Испанское издание Marca сообщает, что в списке обвиняемых оказались медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 25 лет.
По версии генпрокуратуры города Сан-Исидро, бригада медиков, которая работала с Диего Марадоной, действовала «неадекватно» и оставила состояние здоровья пациента «на волю случая».
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. По официальным данным, причиной смерти легендарного футболиста стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.