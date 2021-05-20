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20 мая 2021, 14:52

В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов

Министерство юстиции предложило автоматически списывать деньги с банковских счетов автомобилистов при фиксации нарушения правил дорожного движения дорожными камерами

В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД со счетов автомобилистов
Фото: miasskiy.ru

Министерство юстиции предложило автоматически списывать деньги с банковских счетов автомобилистов при фиксации нарушения правил дорожного движения дорожными камерами.

В своем выступлении на Петербургском международном юридическом форуме заместитель главы ведомства Евгений Забарчук заявил, что автоматическое списание штрафов будет способствовать «совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения», сообщает «Интерфакс».

Евгений Забарчук отметил, что сейчас исполнительные листы, поступающие приставам по делам о нарушении ПДД, составляют значительную часть от всех поступающих в службу документов.

Активисты движения «Синие ведерки» раскритиковали инициативу Минюста об автоматическом списании автомобильных штрафов, указав на частые ошибки при их вынесении.

«То есть за ошибочный штраф у нас даже ответственности никто не понесет, зато человек должен сам бегать по судам, тратить время, нервы, деньги на помощь юриста, доказывать, что не виноват. Так теперь еще у него и деньги начнут списывать просто по факту появления фото с камеры, сначала заплати, а потом будешь разбираться виноват или нет», - говорится в заявлении «Синих ведерок».

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