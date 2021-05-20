Двух сотрудниц Минпромторга России задержали по подозрению в мошенничестве
В Москве силовики задержали двух высокопоставленных сотрудниц Минпромторга России по подозрению в мошенничестве. Одна задержанная является действующей сотрудницей, а вторая – бывшей
В Москве силовики задержали двух высокопоставленных сотрудниц Минпромторга России по подозрению в мошенничестве. Одна задержанная является действующей сотрудницей, а вторая – бывшей.
Ольга Покидышева занимает пост замдиректора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности, а Ольга Колотилова уволилась еще в 2017 году, после чего стала заместителем губернатора Новгородской области. Сейчас она занимает должность советника губернатора.
По данным «Московского комсомольца», чиновниц из Минпромторга подозреваю в неких махинациях, которые они проводили в ведомстве. Подробности дела не сообщаются.
Отметим, что в апреле силовики задержали за превышение должностных полномочий директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского. В марте за взятку были задержаны специалисты отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга.
Глава министерства Денис Мантуров объяснил задержания своих сотрудников многочисленными нарушениями в ведомстве.