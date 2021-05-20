Московские власти затянули довыборы в гордуму, продлив полномочия умершего депутата
Глава Гагаринского муниципального округа Москвы Елена Русакова обжаловала в Мосгорсуде бездействие столичного избиркома, который затянул назначение даты довыборов в Мосгордуму по 37 округу. Довыборы там проводятся в связи с кончиной депутата от КПРФ Николая Губенко
Глава Гагаринского муниципального округа Москвы Елена Русакова обжаловала в Мосгорсуде бездействие столичного избиркома, который затянул назначение даты довыборов в Мосгордуму по 37 округу. Довыборы там проводятся в связи с кончиной депутата от КПРФ Николая Губенко.
Юрист мундепа Алексей Рыбин сообщил «Открытым медиа», что довыборы назначили на 13 сентября – единый день голосования. Однако по закону избирательная кампания в 37-м округе должна состояться не позднее августа текущего года. Депутатский мандат стал вакантным еще в августе 2020 года (сразу после смерти депутата Губенко), а довыборы должны были состояться в течение года.
Мосгордума и Мосгоризбирком смогли затянуть довыборы за счет продления депутатских полномочий умершего депутата на 1,5 месяца. Фактически парламентарий, которого уже не было в живых, с 15 августа по 30 сентября находился «при исполнении».
Елена Русакова обжаловала решение Мосгордумы еще в прошлом году, но Тверской райсуд отказался его рассматривать. Недавно решение об отказе было отменено вышестоящей инстанцией, поэтому в ближайшее время иск вернется в Тверской суд для пересмотра.
Депутат Русакова в своем иске указала, что планирует участвовать в довыборах, а отсроченное голосование сокращает срок действия ее мандата, который она может получить в случае победы. Кроме того, целый год избиратели 37-го округа оставались без своего представителя в городском парламенте.
Представители оппозиции объясняют действия властей их желанием «подогнать» довыборы в Мосгордуму под выборы в Госдуму РФ, так как в этом случае можно будет провести онлайн-голосование, к честности и прозрачности которого всегда возникает много вопросов. За счет электронного голосования столичные власти, видимо, рассчитывают обеспечить победу своего кандидата, так как 37-й округ считается для ни «сложным». В довыборах в Мосгордуму помимо Елены Русаковой планируют участвовать глава Красносельского района Илья Яшин и Владимир Рыжков.