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Москва
20 мая 2021, 12:59

Вице-мэр Москвы предложила ввести штрафы для граждан за безответственное отношение к своему здоровью

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем. Речь идет о введении штрафов для россиян, которые никогда не обследовались, а потом серьезно заболели

Вице-мэр Москвы предложила ввести штрафы для граждан за безответственное отношение к своему здоровью
Фото: newokruga.ru

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем. Речь идет о введении штрафов для россиян, которые никогда не обследовались, а потом серьезно заболели.

Анастасия Ракова назвала несправедливой ситуацию, когда гражданину наплевать на свое здоровье и когда он не проходит никаких обследований, а затем за его лечение платят остальные налогоплательщики.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», - заявила чиновница, слова которой приводит «Интерфакс».

Одновременно с этим г-жа Ракова пообещала, что столичные власти упростят программу ранней диагностики заболеваний для граждан.

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