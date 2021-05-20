Вице-мэр Москвы предложила ввести штрафы для граждан за безответственное отношение к своему здоровью
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем. Речь идет о введении штрафов для россиян, которые никогда не обследовались, а потом серьезно заболели
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не следят за своим здоровьем. Речь идет о введении штрафов для россиян, которые никогда не обследовались, а потом серьезно заболели.
Анастасия Ракова назвала несправедливой ситуацию, когда гражданину наплевать на свое здоровье и когда он не проходит никаких обследований, а затем за его лечение платят остальные налогоплательщики.
«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», - заявила чиновница, слова которой приводит «Интерфакс».
Одновременно с этим г-жа Ракова пообещала, что столичные власти упростят программу ранней диагностики заболеваний для граждан.