Омбудсмен Москалькова предложила снять судимость с граждан, осужденных за нетяжкие преступления
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова выступила с инициативой амнистировать граждан, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова выступила с инициативой амнистировать граждан, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.
Омбудсмен считает, что у людей, которые не представляют большой опасности для общества, не должно быть судимостей.
«Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей», - заявила Москалькова, слова корой приводит «Интерфакс».
Омбудсмен отметила, что в России людям с судимостью живется крайне сложно, поскольку мало кто хочет брать их на работу, даже если они были осуждены за преступление небольшой тяжести. Судимость Москалькова сравнила со стеной, через которую человек не может пробиться.