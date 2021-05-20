«Медузу» включили в реестр иностранных агентов по доносу члена ОНК Москвы
Минюст внес издание «Медуза» в реестр «СМИ-иноагентов» после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члена президиума «Офицеров России» и координационного совета «Антимайдана» Александра Ионова
Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр «СМИ-иноагентов» после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члена президиума «Офицеров России» и координационного совета «Антимайдана» Александра Ионова.
Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова рассказала «МБХ медиа», что Александр Ионов направил свое обращение по поводу «Медузы» в Роскомнадзор 20 апреля, а уже 23 апреля Минюст включил издание в список иностранных агентов. Ионов просил признать «Медузу» инагентов из-за того, что издание якобы неоднократно ссылалось на другие организации и физические лица, признанные иностранными агентами.
«Донос в Роскомнадзор написал Александр Ионов. Очень тщательно прописал, собрал ссылки на материалы, выписал оттуда наиболее «крамольные» вещи и где-то пересказал содержание публикаций в собственной интерпретации», — сказала Анастасия Буракова.
Сам Александр Ионов подтвердил факт подачи жалоб на «Медузу» в надзорные ведомства. Свои действия общественник объяснил тем, что журналисты издания писали о его связи с «фабрикой троллей» в Венесуэле, к которой он отношения не имел.