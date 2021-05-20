Туркомпании потребовали от правительства возобновить авиасообщение с популярными у туристов странами
Российские туристические компании подготовили петицию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьер Татьяны Голиковой и главы Ростуризма Зарины Догузовой с требованием открыть популярные туристические направления
Российские туристические компании подготовили петицию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьер Татьяны Голиковой и главы Ростуризма Зарины Догузовой с требованием открыть популярные туристические направления и возобновить чартерное авиасообщение с полуоткрытыми странами.
Президент Ассоциации туристического бизнеса «Федерация туризма» Андрей Федоров заявил «Собеседнику», что закрытие Турции и отсутствие каких-либо альтернатив, кроме переполненных и дорогих российских курортов, привело к тому, что туркомпании в принципе не могут работать.
Г-н Федоров возмущен тем, что власти требуют от участников туристического рынка платить налоги и зарплаты сотрудникам, но при этом не дают им зарабатывать. «Есть страны с вполне нормальной ковидной ситуацией, которые готовы нас принимать, но государство ничего не делает, нет никакой определенности, люди не могут перенести свои отпуска, многие не отдыхали уже два года», - заявил бизнесмен.
Глава «Федерации туризма» также раскритиковал решение оперштаба по борьбе с коронавирусом открыть такие страны, как Мексика, Португалия, Исландия, Мальта и Саудовская Аравия, которые никогда не были местами массового отдыха российских туристов.
«Мальдивы, Куба и Мексика несопоставимы по цене с Турцией, а наши курорты переполнены и ценник там задран», – заявил Федоров, добавив, что действия правительства больше похоже на недобросовестную конкуренцию, чем на заботу о гражданах.
Напомним, что ранее границы для российских туристов открыли Болгария, Греция и Кипр, однако российские власти возобновление авиасообщения с этими странами даже не анонсируют.