Экс-супруга олигарха Фархада Ахмедова наняла спецназовцев для захвата его яхты
Бывшая жена российского миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна наняла бывших бойцов спецназа с целью захвата яхты своего экс-супруга MV Luna. Женщина утверждает, что судно, которое должно достаться ей в рамках раздела имущества, выставлено на продажу
Бывшая жена российского миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна наняла бывших бойцов спецназа с целью захвата яхты своего экс-супруга MV Luna. Женщина утверждает, что судно, которое должно достаться ей в рамках раздела имущества, выставлено на продажу.
Издания The Times и Daily Mail сообщают, что для захвата 115-метровой яхты Татьяна Ахмедова обратилась к ветеранам британской Особой лодочной службы, которая является подразделением спецназначения королевского Военно-морского флота Британии.
Стоимость яхты MV Luna, которую Высокий суд Лондона присудил Татьяне Ахмедовой, составляет 317 млн долларов. Сейчас судно находится в Дубае, а местные суды неоднократно срывали попытки г-жи Ахмедовой завладеть яхтой. Власти эмирата утверждают, что на их территории решения Высокого суда Лондона являются недействительными.
Татьяна Ахмедова обвиняет своего бывшего мужа-миллиардера в попытках уклониться от выплаты ей компенсации за развод в размере 635 млн долларов. Такую компенсацию лондонский суд назначил экс-жене олигарха еще 5 лет назад.
В рамках бракоразводного процесса адвокаты Татьяны Ахмедовой уже конфисковали у бизнесмена частный самолет, вертолет и скоростной катер. Теперь юристы экс-супруги олигарха пытаются забрать у него яхту.