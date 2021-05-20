Компания замдиректора «Первого канала» несколько лет получала подряды от гостелеканала
Компания «Студия Индиго», которой до 2019 года владел заместитель директора государственного «Первого канала» Андрей Писарев, в течение нескольких лет регулярно получал подряды от самого телеканала
Компания «Студия Индиго», которой до 2019 года владел заместитель директора государственного «Первого канала» Андрей Писарев, в течение нескольких лет регулярно получал подряды от самого телеканала.
По данным The Insider, «Студия Индиго» снимает для «Первого канала» фильмы и производит программу «Политика с Петром Толстым». Кроме того, эта студия изготавливала предвыборную рекламу «Единой России» и ролики для Центризбиркома, а также получала крупные субсидии от Министерства культуры на производство неигровых фильмов.
В 2020 году Андрей Писарев стал собственником квартиры в ЖК «Романов переулок,5» площадью 233 кв.м. Это здание расположено недалеко от Кремля, а раньше было доходным домом графа Шереметьева. Издание сообщает, что один квадратный метр в этим элитном ЖК стоит более миллиона рублей.
В собственности Андрея Писарева имеется и четырехэтажный дом в ДСК «Мичуринец» в подмосковном Переделкино. Площадь дома составляет 1064 кв.м, а его стоимость может варьироваться от нескольких сотен миллионов рублей до миллиарда рублей.
Сейчас Андрей Писарев руководит Дирекцией социальных и публицистических программ Первого канала, а ранее руководил политическим департаментом центрального исполкома партии «Единая Россия».