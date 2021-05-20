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Москва
20 мая 2021, 10:59

В Москве упали темпы вакцинации от COVID-19. Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет

В Москве в последний месяц значительно снизились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. При таких темпах прививочной кампании на формирование коллективного иммунитета понадобится несколько лет

В Москве упали темпы вакцинации от COVID-19. Коллективный иммунитет придется формировать несколько лет
Фото: Twitter/MosSobyanin

В Москве в последний месяц значительно снизились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. При таких темпах прививочной кампании на формирование коллективного иммунитета понадобится несколько лет.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что по состоянию на 14 мая прививку от коронавируса сделали 1,3 млн москвичей, то есть всего 10% от общего населения города.

По данным Департамента здравоохранения, с начала марта в среднем в сутки прививаются 8000−10 000 москвичей, при этом во время длительных майских праздников темпы вакцинации значительно снизились, так как многие граждане уехали из города.

При этом источник «Медузы» (СМИ включено в реестр инагентов) в Минздраве сообщил, что ежедневно в Москве прививается только 2500−3500 человек, хотя в январе-феврале вакцинировались по 11 500−12 500 человек в день.

Власти говорят, что для полного снятия антиковидных ограничений коллективный иммунитет к COVID-19 должен составлять не менее 60% от общего населения страны. Сейчас в России оба компонента вакцины получили только 6,8% (чуть более 10 млн человек).

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