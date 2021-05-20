ФСИН предложила использовать заключенных вместо трудовых мигрантов
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.
Глава ведомства предлагает организовать трудовые лагеря для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, а руководству приходится нанимать гастарбайтеров.
«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», - заявил Калашников, слова которого приводит РИА Новости.
Глава ФСИН также отметил, что сейчас властям приходится нести дополнительные расходы, чтобы организовать чартерные вывозные рейсы для мигрантов, с которыми закончился контракт. По его мнению, на эти деньги лучше было бы построить для «спецконтингента» общежития и предоставить им рабочие места.
Ранее российские власти предложили привлечь заключенных к строительству инфраструктурных объектов Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба, которые испытывают острую нехватку рабочей силы. Сейчас возникший из-за пандемии коронавируса дефицит трудовых мигрантов приходится покрывать за счет железнодорожных войск.