Интерпол отказал России в международном розыске Бориса Минца и его сыновей
Комиссия Интерпола отказала России в международном розыске и аресте основателя O1 Group Бориса Минца, а также его сыновей Дмитрия и Александра. Об этом сообщили РБК представитель семьи бизнесмена и адвокат Федор Куприянов
Комиссия Интерпола отказала России в международном розыске и аресте основателя O1 Group Бориса Минца, а также его сыновей Дмитрия и Александра. Об этом сообщили РБК представитель семьи бизнесмена и адвокат Федор Куприянов.
Интерпол рассматривал запрос российской стороны в течение полугода и пришел к выводу, что оснований для розыска Бориса Минца и его сыновей нет. Все члены семьи были исключены из списка разыскиваемых лиц.
Представитель семьи отметил, что России в своем запросе на розыск Минцов ссылалось на решение российского суда о заочном аресте бизнесменов, которые проходят обвиняемыми по делу о растрате. Однако комиссия Интерпола сочла неубедительными доводы российских властей.
«В отличие от членов семьи, которые представили доказательства того, что нет никаких особых подозрений в их адрес, российская сторона в Интерпол более ничего не предоставила», - сообщил представитель семьи.
Борис Минц и его сыновья обвиняются в растрате денежных средств банка «Открытие». В мае 2018 года бизнесмен и его сыновья уехали из России в Великобританию, а Следственный комитет провел проверку сделок «О1 Груп Финанс» и банка «Открытие», которые были совершены до начала процедуры финансового оздоровления кредитно-финансовой организации.
Эти сделки легли в основу уголовного дела, фигурантом которого также стал бывший предправления банка Евгений Данкевич (бизнесмен уехал в Израиль).