Власти Турции запретили ввоз в страну пластиковых отходов после расследования «Гринпис»
Власти Турции введут запрет на ввоз в страну пластиковых отходов. Такое решение было принято после выхода расследования Greenpeace о том, что из-за пластиковых отходов из Великобритании популярная курортная страна превратилась в свалку
Власти Турции введут запрет на ввоз в страну пластиковых отходов. Такое решение было принято после выхода расследования Greenpeace о том, что из-за пластиковых отходов из Великобритании популярная курортная страна превратилась в свалку.
По данным The Guardian, правительство Турции 18 мая объявило об ограничении импорта пластика. Глава Минторговли страны заявил, что к ввозу запрещен в основном полиэтиленовый пластик, который есть в 94% британских отходов. Это упаковка из-под йогуртов и других молочных продуктов, упаковка из-под салатов и полиэтиленовая пленка.
Ранее экологическая организация Greenpeace обвинила Великобританию в том, что она превратила Турцию в свалку незаконных пластиковых отходов. Залежи пластика, введенного из соединенного королевства, экологи обнаружили на пляжах, в полях и водоемах.
«Фотографии сброшенных и сожженных в Турции британских бытовых отходов потрясли людей. Правительство Великобритании должно положить конец тому, чтобы наши пластиковые отходы наносили ущерб другим странам», - заявил сотрудник британского подразделения Greenpeace Сэм Четан-Уэлш.
По данным экологов, только в 2020 году в Турцию ввезли 40% (210 тысяч тонн) от всего использованного в Великобритании пластика. По сравнению с 2016 годом объемы пластиковых отходов выросли в 18 раз, причем большая часть использованного пластика не перерабатывается.