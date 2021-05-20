Центробанк выпустит в оборот 100-рублевую купюру в новом дизайне
Зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что обновленная «сторублевка» будет отличаться от старого образца новым оттенком, крупными контрастными цифрами и рельефными метками для определения номиналов незрячими людьми
Центробанк анонсировал появление банкноты номиналом 100 рублей нового образца. Зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что обновленная «сторублевка» будет отличаться от старого образца новым оттенком, крупными контрастными цифрами и рельефными метками для определения номиналов незрячими людьми.
В ЦБ также обещают, что новая банкнота будет очень «оригинальной» и будет отличаться от денег, которые находятся в обороте в еврозоне.
На 100-рублевой банкноте изобразят московские достопримечательности - Шуховскую башню, парк «Зарядье» и здание МГУ, сообщает «Российская газета».
Ранее финансовый регулятор сообщил об изменении дизайна всех российских бумажных денег. Так, на банкноте номиналом в 10 рублей вместо Красноярска изобразят Новосибирск, на 500 рублях - Пятигорск вместо Архангельска, на банкноте в 1000 рублей – Нижний Новгород вместо Ярославля, в на пятитысячной купюре вместо Хабаровская появится Екатеринбург.
Купюры номиналом в 50 и 100 рублей останутся за Санкт-Петербургом и Москвой.