В Москве нашли мертвой чиновницу, на которую покушались еще в 2007 году
В Москве обнаружили мертвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ, на которую в 2007 году уже совершалось покушение. Тело Аллы Пронькиной с признаками удушения нашли возле одного из водоемов столицы. На голове женщины был полиэтиленовый пакет
В Москве обнаружили мертвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ, на которую в 2007 году уже совершалось покушение.
Тело Аллы Пронькиной с признаками удушения нашли возле одного из водоемов столицы. На голове женщины был полиэтиленовый пакет, сообщает Telegram-канал «112».
По факту смерти чиновницы возбуждено уголовное дело. Подозреваемых пока нет.
По данным СМИ, в 2007 году на Аллу Пронькину, которая на тот момент занимала должность руководителя юридического отдела территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Бурятии, было совершено покушение.
Покушение на чиновницу подготовили коллеги Пронькиной – ранее судимая за растрату девушка и ее коллега. Они заказали жестокое избиение чиновницы арматурой, так как считали ее виновной в своем увольнении с работы. Покушение не состоялось, так как наемники сдали своих заказчиков.