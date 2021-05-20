Сотрудники московского метро, уволенные за поддержку Навального, пожаловались в СПЧ
Бывшие сотрудники московского метрополитена, которых уволили с работы за регистрацию на сайте «Свободу Навальному!», направили коллективное обращение на имя председателя Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева
Бывшие сотрудники московского метрополитена, которых уволили с работы за регистрацию на сайте «Свободу Навальному!», направили коллективное обращение на имя председателя Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева. Москвичи просят его оказать содействие в восстановлении их прав.
Обращение подписали 38 человек, хотя ранее сообщалось об увольнении 100 человек за поддержку Алексея Навального.
Глава независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев рассказал «Открытым медиа», что увольнение сотрудников проходило под давлением и с нарушением законодательства.
Всем работникам метрополитена предлагали либо подписать заявление об увольнении по собственному желанию, либо грозили уволить по статье. Все сотрудники связывают свое увольнение с регистрацией на сайте «Свободу Навальному!».
Ранее также появилась информация, что за поддержку оппозиционера уволили несколько сотрудников других подведомственных Департаменту транспорта Москвы предприятий, в частности, «МосТрансПроекта», «Мосгортранса», «Администратора московского парковочного пространства», «Организатора перевозок» и «Центра организации дорожного движения».