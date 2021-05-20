Международные адвокатские ассоциации выступили в защиту Ивана Павлова
В поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования, выступили пять международных адвокатских ассоциаций
В поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования, выступили пять международных адвокатских ассоциаций.
Международные организации в совместном заявлении указали, что задержание и меры, принятые российскими властями в отношении Ивана Павлова, рассматриваются адвокатскими сообществами «как связанные с его представительством интересов организации Алексея Навального». Напомним, что Павлов защищает Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) и штабы Навального по делу о признании этих организаций экстремистскими.
Адвокатские ассоциации считают, что вне зависимости, виновен ли Павлов в раскрытии данных предварительного расследования, его преследование нарушает права на свободу слова и надлежащее уголовное расследование, сообщает «Дождь».
Помимо этого, избранная в отношении адвоката мера пресечения в виде запрета на использование телефона и интернета нарушает пакт ООН о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о правах человека.
Обращение в защиту Ивана Павлова подписали Совет адвокатов и юридических обществ Европы, Европейская Ассоциация адвокатов за демократию и права человека, Европейская ассоциация адвокатов по уголовным делам, Норвежская коллегия адвокатов и Союз адвокатов Швеции.
Отметим, что официально обвинения против Ивана Павлова связаны с делом журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, адвокат журналиста разгласил данные предварительного следствия по «секретному» делу.