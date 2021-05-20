20 мая 2021, 02:39
Посольство Германии в России возобновило оформление шенгенских виз
На странице посольства в Facebook сообщается, что с июня российские туристы начнут получать шенгенские визы, однако поехать в Германии они смогут только после отмены антикоронавирусных ограничений
Фото: voennoedelo.com
Посольство Германии в России объявило о возобновлении выдачи шенгенских виз. Россияне смогут подавать документы на оформление визы с 1 июня.
На странице посольства в Facebook сообщается, что с июня российские туристы начнут получать шенгенские визы, однако поехать в Германии они смогут только после отмены антикоронавирусных ограничений.
Сейчас в Германию могут приехать только лица с гражданством страны или ВНЖ, а также обладатели рабочей визы.
Отметим, что 13 мая немецкие власти ввели некоторые послабления для туристов. Путешественники, переболевшие коронавирусом или поставившие прививку от COVID-19, освобождаются от сдачи ПЦР-теста и соблюдения карантина.