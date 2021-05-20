20 мая 2021, 02:06
Андрей Шмаров покинет должность главного редактора газеты «Ведомости»
В связи с уходом Андрея Шмарова исполняющим обязанности главреда назначена Ирина Казьмина. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа»
Фото: peter-vanich.livejournal.com
Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покинет свой пост. На сайте издания сообщается, что данное решение было принято «по соглашению сторон».
В связи с уходом Андрея Шмарова исполняющим обязанности главреда назначена Ирина Казьмина. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».
Напомним, Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей» весной 2020 года, после чего редакцию одновременно покинули несколько сотрудников. Журналисты уволились из-за цензуры и правок, которые новый главред вносил в уже опубликованные статьи.