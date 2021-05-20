В Казани из полиции уволили сотрудника, выложившего в интернет допрос Ильназа Галявиева
В Казани из отдела полиции №12 «Гвардейский» уволили оперуполномоченного Д. Шарафеева, который записал на видео и опубликовал в интернете допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, который утроил бойню в гимназии №175
В Казани из отдела полиции №12 «Гвардейский» уволили оперуполномоченного Д. Шарафеева, который записал на видео и опубликовал в интернете допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, который утроил бойню в гимназии №175.
По данным издания KazanFirst, приказе об увольнении полицейского говорится, что распространение видеоматериалов было не санкционировано, а сам поступок «порочит честь сотрудника полиции».
Непосредственный начальник опера Шарафеева - начальник отдела угрозыска ОП № 12 Руслан Литфуллин переведен на нижестоящую должность и лишен премии.
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая устроил стрельбу в гимназии № 175, которую закончил несколько лет назад. В результате происшествия погибли семеро учащихся 8-го класса и две учительницы. Еще 23 человека получили ранения.