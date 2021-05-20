Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 5,5 годам за взятку в 40 млн рублей
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора северной столицы Марата Оганесяна к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о взятке. Суд также назначил чиновнику штраф в размере 20 млн рублей
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора северной столицы Марата Оганесяна к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о взятке. Суд также назначил чиновнику штраф в размере 20 млн рублей.
Гособвинитель просил суд приговорить бывшего вице-губернатора к 16 годам лишения свободы и назначить ему штраф в 60 млн рублей, сообщает ТАСС.
По версии следствия, Марат Оганесян получил взятку при строительстве стадиона на Крестовском острове к Чемпионату мира по футболу-2018. Вице-губернатор содействовал назначению субподрядчика на строительство «Газпром-Арены» и помог фирме ООО «Стройэлектромонтаж № 5» получить контракты на художественную подсветку стадиона, а также строительство школы. Общая сумма взяток составила 40 млн рублей.
учетом времени, которое бывший высокопоставленный чиновник провел в СИЗО, из колонии он освободится через год.