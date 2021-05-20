Суд Великого Новгорода закрыл дело против чиновницы из-за непредоставления онкобольному лекарств
В Великом Новгороде суд закрыл дело, которое было возбуждено в отношении глава Минздрава региона Резеды Ломовцевой. Чиновница проигнорировала депутатский запрос о предоставлении лекарств местному жителю с онкологией
В Великом Новгороде суд закрыл дело, которое было возбуждено в отношении глава Минздрава региона Резеды Ломовцевой. Чиновница проигнорировала депутатский запрос о предоставлении лекарств местному жителю с онкологией.
Житель Великого Новгорода Кирилл Максименко не получал необходимые лекарства в течение 11 месяцев, а в январе 2021 года скончался. Пока мужчина был еще жив, депутат новгородской думы от «Яблока» Анна Черепанова направила запрос в Минздрав с требованием обеспечить онкопациента медикаментами. Резеда Ломовцева запрос парламентария проигнорировала.
Уже после кончины Максименко новгородская прокуратура составила в отношении чиновницы протокол о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Однако 19 мая административное дело в отношении Ломовцевой было закрыто за истечением срока давности, сообщает издание «7×7» со ссылкой на отца умершего пациента.
Сергей Максименко считает, что суд принял такое решение «по звонку сверху». Мужчина намерен направить жалобу президенту Владимиру Путину.