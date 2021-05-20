В «Русагро» опровергли бегство владельца холдинга Вадима Мошковича на Кипр
Генеральный директор «Русагро» Максим Басов опроверг информацию об отъезде из России основного совладельца агропромышленного холдинга Вадима Мошковича. Заявление Басова связано с сообщениями телеграмм-каналов о бегстве бизнесмена на Кипр
Генеральный директор «Русагро» Максим Басов опроверг информацию об отъезде из России основного совладельца агропромышленного холдинга Вадима Мошковича. Заявление Басова связано с сообщениями телеграмм-каналов о бегстве бизнесмена на Кипр. Ранее сообщалось, что у Мошковича есть паспорт этой страны.
«Полная ерунда! Работает как обычно. Мы с ним весь день в офисе. У компании рекордные результаты. Но, очевидно, идет информационный наезд», - заявил Максим Басов, слова которого приводят «Открытые медиа».
Гендиректор и миноритарный акционер «Русагро» при этом не сообщил, кто мог заказать информационную атаку на Мошковича.
Телеграм-канал «Незыгарь» со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Вадим Мошкович покинул Россию. По данным автором телеграмм-канала, бизнесмен якобы был объявлен «нерукопожатным», его вычеркнули из списка участников Петербургского международного экономического форума, а все контакты с «Русагро» прекращены на уровне федеральных органов власти.
Проблемы у Вадима Мошковича начались после совещания у президента Владимира Путина по вопросу роста цен на продукты питания, которое состоялось в марте. Глава «Русагро» тогда заявил, что аграрии терпят убытки из-за решения правительства заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. Издание «VTimes» (внесено Минюстом в реестр инагентов) тогда сообщало, что руководство Минсельхоза было в ярости из-за несогласованного выступления г-на Мошковича. Участники рынка также стали поговаривать, что после мартовского совещания на «Русагро» стали оказывать давление.