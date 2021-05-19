Николая Платошкина приговорили к 5 годам условно за распространении фейк-ньюс о коронавирусе
Гагаринский райсуд Москвы приговорил основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина к 5 годам лишения свободы условно по делу о склонении к участию в массовых беспорядках и распространении фейк-ньюс о коронавирусе
Гагаринский райсуд Москвы приговорил основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина к 5 годам лишения свободы условно по делу о склонении к участию в массовых беспорядках и распространении фейк-ньюс о коронавирусе.
Гособвинение просило суд приговорить Николая Платошкина к 6 годам реального лишения свободы.
Суд также назначил политику штраф в размере 700 тысяч рублей и постановил обратить в доход государства деньги и устройства, конфискованные у Николая Платошкина при аресте.
Основателя движения «За новый социализм» обвиняли в вовлечении лица к совершению массовых беспорядков, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
По версии следствия, Николай Платошкин распространял ложную информацию о коронавирусе и призывал не соблюдать введенные из-за пандемии ограничения.