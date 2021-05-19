Научный центр при Минюсте заказал люксовый автомобиль за 13,8 млн рублей
Согласно тендерной заявке, НЦПИ для своих нужд заказал черный полноприводный седан с двигателем мощностью не менее 530 лошадиных сил. Автомобиль должен иметь лазерные фары, панорамную стеклянную крышу развлекательную систему для задних пассажиров
Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции России (НЦПИ) выделил 13,8 млн рублей из бюджета на покупку одного автомобиля.
Согласно тендерной заявке, НЦПИ для своих нужд заказал черный полноприводный седан с двигателем мощностью не менее 530 лошадиных сил. Автомобиль должен иметь лазерные фары, панорамную стеклянную крышу развлекательную систему для задних пассажиров. Передние и задние сидения автомобиля должны быть оснащены функцией массажа, сообщают «Открытые медиа».
В Минюсте комментировать покупку дорогостоящего автомобиля на государственные деньги отказались, перенаправив журналистов непосредственно в НЦПИ.
Научный центр правовой информации является федеральным бюджетным учреждением, который занимается информационной поддержкой деятельности Минюста.