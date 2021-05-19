Авиасообщение между Россией и Турцией могут возобновить с 15 июня
Авиационное сообщение между Россией и Турцией может возобновиться с 15 июня. При этом официально запрет на полеты в турецкие города из России пока действует до 1 июня
Авиационное сообщение между Россией и Турцией может возобновиться с 15 июня. При этом официально запрет на полеты в турецкие города из России пока действует до 1 июня.
Агентство Bloomberg сообщает, что глава Минтуризма Турции и пресс-секретарь президента страны, прибывшие в Москву, не смогли уговорить российских коллег восстановить авиасообщение между странами в ближайшее время. Однако есть надежда, что рейсы восстановят после 15 июня.
Глава Минтуризма Мехмет Эрсой отметил, что их просьба о возобновлении авиасообщения была оценена позитивно, но российские власти попросили время на оценку ситуации с распространением COVID-19 в Турции.
Ранее российские СМИ сообщали, что запрет на полеты в Турцию российские власти могут продлить до конца лета. В пользу это версии говорил и тот факт, что «Аэрофлот» отменил рейсы в Турцию до конца июня (кроме двух разрешенных рейсов в неделю по маршруту Москва - Стамбул). Следом авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца октября.