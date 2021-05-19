Госдума в 10 раз увеличила размер штрафов за разглашение личных данных силовиков и судей
Депутаты Госдумы РФ 19 мая приняли в окончательном чтении законопроект, который в несколько раз увеличивает штрафы за разглашение личных данных сотрудников силовых ведомств, судей, прокуроров и следователей
Депутаты Госдумы РФ 19 мая приняли в окончательном чтении законопроект, который в несколько раз увеличивает штрафы за разглашение личных данных сотрудников силовых ведомств, судей, прокуроров и следователей.
Законопроект вносит поправки в статью Административного кодекса «Разглашение информации с ограниченным доступом». Так, за раскрытие персональных данных силовиков устанавливается штраф в размере 10 тысяч рублей для граждан (вместо тысячи рублей), 50 тысяч рублей – для должностных лиц (вместо 5 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей – для юридических лиц.
Штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа, увеличиваются до 70 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.
Также ужесточается ответственность за разглашение личных данных силовиков, полученных с использованием служебного положения. Максимальное наказание по этой статье составит лишение свободы на срок до четырех месяцев.
Отметим, что власти решили ужесточить ответственность за разглашение данных о силовиках и судьях после появления публикаций об их доходах и имуществе, которое не соответствует официальной зарплате, а также публикации личных данных правоохранителей, которые применят насилие в отношении участников мирных протестных акций.