19 мая 2021, 15:10
Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов
19 мая среди стран ЕС было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию союза туристов, которые привились от COVID-19. При этом речь идет о вакцинах, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств
Фото: sharij.net
Страны Евросоюза откроют границы для иностранных туристов, которые прошли полную вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Агентство AFP сообщает, что 19 мая среди стран ЕС было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию союза туристов, которые привились от COVID-19. При этом речь идет о вакцинах, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Российские препараты в список одобренных ЕМА пока не входят.
Отметим, что на 25 мая запланирован экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будет обсуждаться согласование правил въезда иностранных граждан на территорию ЕС и введение «зеленого цифрового пропуска» - сертификата о вакцинации, признанного во всех 27 странах Евросоюза.