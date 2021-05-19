Меню
В мире
ФБР ищет информаторов на русском языке
19 мая 2021, 15:10

Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов

19 мая среди стран ЕС было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию союза туристов, которые привились от COVID-19. При этом речь идет о вакцинах, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств

Страны Евросоюза откроют границы для привитых от коронавируса туристов
Фото: sharij.net

Страны Евросоюза откроют границы для иностранных туристов, которые прошли полную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Агентство AFP сообщает, что 19 мая среди стран ЕС было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию союза туристов, которые привились от COVID-19. При этом речь идет о вакцинах, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Российские препараты в список одобренных ЕМА пока не входят.

Отметим, что на 25 мая запланирован экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будет обсуждаться согласование правил въезда иностранных граждан на территорию ЕС и введение «зеленого цифрового пропуска» - сертификата о вакцинации, признанного во всех 27 странах Евросоюза.

Материалы по теме
Авиасообщение между Россией и Турцией могут возобновить с 15 июня
Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»
Ученые сообщили об эффективности вакцин против коронавируса в борьбе с постковидным синдромом
Сейчас на главной
Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей
госзакупки
Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей
Одним из подрядчиков Эрмитада является компания «Хэпри», которая занимается упаковкой и перевозкой музейных экспонатов. Эту фирму основал друг Михаила Пиотровского Леонид Гаскельберг
Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»
вакцина от коронавируса
Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения в «интересах государства». Речь идет о прививках от коронавируса COVID-19
Каникулы за счет народа
Мосгордума
Каникулы за счет народа
Московская городская дума, большинство голосов в которой принадлежит «Единой России», объявила перерыв в своей работе на 4 месяца. При этом депутаты во время длительных каникул продолжат получать зарплату
В России может возникнуть дефицит мороженого
маркировка товара
В России может возникнуть дефицит мороженого
В ходе совещания у заместителя главы Минсельхоза выяснилось, что почти 40% отечественных производителей мороженого к 1 июня могут не успеть организовать маркировку товара в связи с монтажом необходимого оборудования
Российские синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах
прогноз погоды
Российские синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах
Синоптик предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России. Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на Урале продолжится 30-градусная жара из-за влияния «волны тепла»
Ученые создали лекарство, которое способно убивать коронавирус
коронавирус
Ученые создали лекарство, которое способно убивать коронавирус
Американские и австралийские ученые создали первый в мире препарат для быстрого лечения коронавируса. Созданное ими лекарство способно убивать вирус, который уже находится в организме человека
В России число невыездных из-за долгов граждан выросло до 7 млн человек
должники
В России число невыездных из-за долгов граждан выросло до 7 млн человек
В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года выезд за границу из-за долгов закрыт для 7 млн россиян. Общее число должников составляет 18,9 млн человек
Общество
«Ликсутов дал два дня на увольнение всех»
Сторонников Алексея Навального массово увольняют не только из московского метрополитена, но и других структур Департамента транспорта столицы, который курирует Максим Ликсутов
Общество
Россия оказалась в списке худших стран для жизни и работы иностранцев
Исследователи опросили более 12 тысяч экспатов из 59 стран и оценили жизнь иностранцев по 13 подкатегориям, которые затем были объединены в индексы качества жизни, легкости поселения, карьерных возможностей, личных финансов и стоимости проживания
Власти Москвы увеличат расходы на строительство «хорды Ротенберга»
юго-восточная хорда
Власти Москвы увеличат расходы на строительство «хорды Ротенберга»
Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам принять поправки в проект бюджета столицы, которые увеличивают расходы города на 191,285 млрд ₽
Законодатели не исполнили 35 решений Конституционного суда России
суды
Законодатели не исполнили 35 решений Конституционного суда России
Согласно законодательству, все постановления Конституционного суда вступают в силу немедленно и обжалованию не подлежат. Правительству дается шесть месяцев на подготовку поправок в законы в соответствии с решениями КС РФ
Глава Крыма назвал ситуацию с коронавирусом в республике «напряженной»
коронавирус
Глава Крыма назвал ситуацию с коронавирусом в республике «напряженной»
Одновременно с этим глава Крыма заверил, что регион готов к приему отдыхающих, которых в этом году ожидается не менее 6 млн человек. При этом сотрудникам объектов размещения власти поручили следить за туристами с признаками ОРВИ
Авторская колонка
Битва при Хогвартсе
Президент РАН Александр Сергеев заявил, что образование в России падает из-за отсутствия идеологии в российских школах. Это, конечно, очень странное заявление, но если рассматривать его в контексте эпохи, то и ничего странного. Сегодня, чтобы высказать что-то важное, нужно для укрепления своих позиций сказать что-то ритуальное
Быков Дмитрий
Для чиновников-коррупционеров подготовили реабилитационную программу
коррупция
Для чиновников-коррупционеров подготовили реабилитационную программу
Участниками программы стали бывшие испанские госслужащие, которые были осуждены за различные коррупционные преступления. Реабилитацию от воровства и коррупции они проходят на добровольной основе
Не украсть, а заслужить
Юрий Чайка
Не украсть, а заслужить
Владимир Путин наградил бывшего Генерального прокурора, а сейчас полпреда главы государства в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду Чайке вручили за вклад в обеспечение деятельности президента России и «многолетнюю добросовестную работу»
Беларусь получила низкие кредитные рейтинги
ВВП
Беларусь получила низкие кредитные рейтинги
При краткой характеристике экономик различных стран чаще всего оперируют таким показателем, как ВВП — внутренним валовым продуктом. Но рост ВВП далеко не всегда приводит к тому, что жители страны начинают жить лучше
В мире
Ученые сообщили об эффективности вакцин против коронавируса в борьбе с постковидным синдромом
Вакцины против коронавируса оказались эффективными в борьбе с симптомами длительного постковидного синдрома. Об этом сообщили британские ученые, которые обследовали 812 человек с длительным течением коронавируса
Связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд ₽
золотая молодежь
Связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд ₽
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления