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Санкт-Петербург
19 мая 2021, 14:48

Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей

Одним из подрядчиков Эрмитада является компания «Хэпри», которая занимается упаковкой и перевозкой музейных экспонатов. Эту фирму основал друг Михаила Пиотровского Леонид Гаскельберг

Друзья Михаила Пиотровского заработали на контрактах Эрмитажа 2,4 млрд рублей
Фото: theartnewspaper.ru

«Проект» опубликовало материал заработках сына и друзей директора Эрмитажа Михаила Пиотровского на господрядах одного из крупнейших и знаменитых музеев России. По предварительным подсчетам, связанные с друзьями г-на Пиотровского фирмы с 2011 по 2020 гг. заработали на госконтрактах 2,4 млрд рублей.

Одним из подрядчиков Эрмитада является компания «Хэпри», которая занимается упаковкой и перевозкой музейных экспонатов. Эту фирму основал друг Михаила Пиотровского Леонид Гаскельберг. До 1999 года в учредителях «Хэпри» числился сам Эрмитаж, но в тот год музей вышел из фирмы. Музейная доля досталась г-ну Гаскельбергу всего за 4 рубля. С 2003 года соучредителем «Хэпри» является Андрей Самойлов - еще один друг Михаила Пиотровского.

С 2012 по 2018 гг. Эрмитаж закупил напрямую без проведения аукциона у «Хэпри» услуги на 205 млн рублей. При этом господа Гаскельберг и Самойлов уже несколько лет большую часть поводят в Финляндии, где у них есть вид на жительство, сообщает «Проект». Им также принадлежит курорт Моссала на одном из островов архипелага Турку.

Еще одним давним подрядчиком петербургского музея является компания «Ра-арт», которая с 2014 по 2018 гг. получила контракты на 124 млрд рублей. Совладельцами фирмы являются Виталий Калабуш (он же гендиректор «Хэпри» и друг сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского) и Андрей Джерихов — бывший сотрудник Эрмитажа, который в 1993 году вложил деньги в «Хэпри».

Контракты Эрмитажа на 1,8 млрд рублей получила компания «Музейные технологии» , хозяином которой является Николай Камышев. Еще у него есть ООО «Музейное оборудование и сервис» (МОС), совладельцем которой до 2008 года был Борис Пиотровский. Сейчас его доля принадлежит ранее упомянутому Виталию Калабушу. МОС с 2011 по 2019 гг. получил от Эрмитажа контракты на 127 млн рублей.

Еще одна фирма Камышева – «Рест-арт» - получила подряды на услуги реставрации стоимостью 147 млн рублей.

Отметим, что Борис Пиотровский недавно был назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. В Смольном он курирует вопросы культуры. При этом Пиотровского-младшего называют основным кандидатом на должность директора Эрмитажа вместо отца, который руководит музеем уже 30 лет.

Борис Пиотровский также стал инициатором открытия интернет-магазина Эрмитажа. Его созданием занималась американская компания Museum On Line, директором которой является друг семьи Пиотровских Леонид Ерухимов.

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