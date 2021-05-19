Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения в «интересах государства». Речь идет о прививках от коронавируса COVID-19, которые сейчас россиянам ставят на добровольной основе
Бывший премьер-министра, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения в «интересах государства». Речь идет о прививках от коронавируса COVID-19, которые сейчас россиянам ставят на добровольной основе.
Дмитрий Медведев заявил, что «иногда в государственных интересах» и «в интересах защиты подавляющего большинства населения» власти могут сделать вакцинацию обязательной.
Премьер добавил, что именно в таких случаях соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности, сообщает РИА Новости.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день оба компонента вакцины от COVID-19 получили 10,5 млн россиян. Это примерно 6,8% от всего населения страны.