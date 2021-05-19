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Общество
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19 мая 2021, 14:25

Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения в «интересах государства». Речь идет о прививках от коронавируса COVID-19, которые сейчас россиянам ставят на добровольной основе

Власти могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной «в интересах государства»
Фото: atorus.ru

Бывший премьер-министра, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения в «интересах государства». Речь идет о прививках от коронавируса COVID-19, которые сейчас россиянам ставят на добровольной основе.

Дмитрий Медведев заявил, что «иногда в государственных интересах» и «в интересах защиты подавляющего большинства населения» власти могут сделать вакцинацию обязательной.

Премьер добавил, что именно в таких случаях соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности, сообщает РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день оба компонента вакцины от COVID-19 получили 10,5 млн россиян. Это примерно 6,8% от всего населения страны.

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