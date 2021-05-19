Мосгордума объявила перерыв в работе на 4 месяца с сохранением зарплаты
Московская городская дума, большинство голосов в которой принадлежит «Единой России», объявила перерыв в своей работе на 4 месяца. При этом депутаты во время длительных каникул продолжат получать зарплату
Московская городская дума, большинство голосов в которой принадлежит «Единой России», объявила перерыв в своей работе на 4 месяца. При этом депутаты во время длительных каникул продолжат получать зарплату.
Независимый депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что средняя зарплата депутата столичного парламента составляет 500 тысяч рублей.
По словам депутата, решение объявить перерыв на целых четыре месяца с сохранением зарплаты одобрили представители «Единой России», которые как раз и получают по полмиллиона рублей в месяц из бюджета. Оппозиционные депутаты, которые зарплату не получают, проголосовали против, но их голосов для отмены данной инициативы не хватило.
Отдыхать депутаты Мосгордумы будут с 24 мая по 19 сентября, сообщает The Insider.
«Перерыв в работе с мая по сентябрь с сохранением зарплаты в 500 000 рублей в месяц! Сказка??? Нет, это единороссовская Мосгордума», - прокомментировал новую инициативу партии власти Евгений Ступин.