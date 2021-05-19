Отцу директора ФБК Ивана Жданова ужесточили обвинение. Ему грозит до 10 лет колонии
В своем Instagram Иван Жданов сообщил, что обвинение его отцу переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (наказание до 10 лет лишения свободы – ред.) и служебный подлог
Отцу директора Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) Ивана Жданова, который ранее был арестован за превышение должностных полномочий, ужесточили обвинение.
В своем Instagram Иван Жданов сообщил, что обвинение его отцу переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (наказание до 10 лет лишения свободы – ред.) и служебный подлог.
«А что изменилось? Может какие-то новые обстоятельства, что он себе что-то присвоил или взятку получил? А нет, ничего. Они просто переписали все то же самое, что и было, и добавили слова «в корыстных целях». Какие это корыстные цели и каким образом он получил хоть какую-то выгоду - не пишут», - сообщил оппозиционер.
Иван Жданов считает, что арест отца связан с его политической деятельностью. «Взять в заложники пожилого человека – почти крайний уровень низости и подлости. Совсем скоро будут брать детей в заложники. Подлость. Хотите бороться со мной – боритесь со мной», - заявил политик.
67-летний Юрий Жданов был задержан в конце марта 2021 года по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Жданов, занимая должность замглавы поселка Искателей в Ненецком АО, в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить местной жительнице квартиру по договору социального найма. Позже стало известно, что эта семья ранее уже получала жилищную субсидию. При этом к главе поселка и женщине, подавшей заявление на получение квартиры, у следователей претензий нет.