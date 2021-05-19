19 мая 2021, 12:57
От Антарктиды откололся айсберг размером с остров Майорка
Портал Meteoweb сообщает, что размеры отколовшегося айсберга А-76 составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину. Общая площадь льдины оценивается в 4320 квадратных километров
Фото: placepic.ru
От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг. Об этом свидетельствуют данные спутников.
Портал Meteoweb сообщает, что размеры отколовшегося айсберга А-76 составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину. Общая площадь льдины оценивается в 4320 квадратных километров. Метеорологи отмечают, что площадь айсберга сопоставима с площадью испанского острова Майорка.
Айсберг откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера — Ронне в море Уэдделла, сообщает «Лента.ру».
В последний раз айсберг откалывался от Антарктиды 27 февраля 2021 года. Размер льдины составлял 1270 кв.км. Айсберг зафиксировали сотрудники британской исследовательской станции Halley.