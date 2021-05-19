В России может возникнуть дефицит мороженого из-за обязательной маркировки товара
В ходе совещания у заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут выяснилось, что почти 40% отечественных производителей мороженого к 1 июня могут не успеть организовать маркировку товара в связи с возникшими сложностями с поставкой и монтажом необходимого оборудования
В России этим летом может возникнуть дефицит мороженого. Производители не успевают начать обязательную маркировку своей продукции с 1 июня текущего года.
В ходе совещания у заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут выяснилось, что почти 40% отечественных производителей мороженого к 1 июня могут не успеть организовать маркировку товара в связи с возникшими сложностями с поставкой и монтажом необходимого оборудования.
В свою очередь в компании-операторе системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявили, что в настоящее время полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого. При этом 30% производителей могут опоздать с маркировкой на несколько недель. Еще 10% производителей не выходят на связь с оператором, сообщает КоммерсантЪ.
В связи с возникшими проблемами производители просят власти не вводить до августа штрафы за отсутствие маркировки.