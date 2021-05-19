19 мая 2021, 12:35
«Команда 29» и «ОВД-Инфо» анонсировали выход игры для смартфонов о политических репрессиях
Телеграм-канал «ОВД-Инфо» сообщает, что сейчас фигурантом «политического» дела может стать любой россиянин. Именно с этой реальностью сталкивается главная героиня мобильной игры Соня. Ей предстоит помочь своей подруге Ане, которой грозит уголовное дело
Фото: Znak.com
Проект «ОВД-Инфо», Noesis и юристы из «Команды 29» анонсировали выпуск мобильной игры «Статья» на злободневную для России тему – политические репрессии.
Телеграм-канал «ОВД-Инфо» сообщает, что сейчас фигурантом «политического» дела может стать любой россиянин. Именно с этой реальностью сталкивается главная героиня мобильной игры Соня. Ей предстоит помочь своей подруге Ане, которой грозит уголовное дело за пост о теракте. По сюжету игры Аня ходит на допросы, у нее проводятся обыски, а ее счета блокируются.
Создатели отметили, что игра «Статья» носит обучающий характер. Игроки узнают, как надо действовать, если силовики обратили на вас внимание.
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