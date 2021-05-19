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19 мая 2021, 11:59

Роспотребнадзор не увидел нарушений в отсутствии у чиновников защитных масок во время послания президента

Управление Роспотребнадзора по Москве не выявило нарушений в отсутствии защитных масок у чиновников и депутатов, которые присутствовали на послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию

Роспотребнадзор не увидел нарушений в отсутствии у чиновников защитных масок во время послания президента
Фото: 9111.ru

Управление Роспотребнадзора по Москве не выявило нарушений в отсутствии защитных масок у чиновников и депутатов, которые присутствовали на послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Напомним, что в стране еще действует обязательный масочный режим в общественных местах.

Жалобу на нарушение антиковидных норм во время послания президента в Роспотребнадзор направил зампреда фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов. В ответе санитарного ведомства говорится, что все участники мероприятия сдавали тесты на коронавирус, а некоторые из них либо переболели либо привились.

Павел Тарасов назвал оправдания Роспотребнадзора неубедительными и напомнил, что «изъятий из санитарных правил для имеющих прививки, переболевших, получивших антитела иным образом - не имеется».

«У нас есть требования указа мэра и указания Роспотребнадзора об обязательности перчаточно-масочного режима в помещениях, за это даже в метро граждан периодически штрафуют. Среди губернаторов и правительства же нарушителей увидеть не могут в упор!», - заявил коммунист, слова которого приводят «Открытые медиа».

Отметим, что в России официально никаких привилегий и послаблений в соблюдении антиковидных норм для вакцинированных граждан нет. Привитые россияне должны так же носить маски и перчатки в общественных местах, сдавать ПЦР-тесты по возвращению из-за границы и соблюдать другие правила.

По словам депутата Тарасова, если Роспотребнадзор разрешает привитым чиновникам не носить защитные маски в общественных местах, то такое правило нужно распространить на всех россиян.

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