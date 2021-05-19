В России больше половины ВИЧ-инфицированных граждан не получили антиретровирусную терапию
В Коалиции по готовности к лечению сообщили, что проверили госзакупки в этой сфере и выяснили, что необходимой терапией были обеспечены менее половины ВИЧ-инфицированных
В 2020 году больше половины ВИЧ-инфицированных россиян не получили антиретровирусную терапию, которой должны обеспечивать власти.
В Коалиции по готовности к лечению сообщили, что проверили госзакупки в этой сфере и выяснили, что необходимой терапией были обеспечены менее половины ВИЧ-инфицированных.
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, в стране на конец 2020 года был зарегистрирован 1,1 млн ВИЧ-инфицированных россиян. Власти в прошлом году закупили только 505 190 годовых курсов лекарств от ВИЧ, которых хватило только на 45,7% зарегистрированных больных.
По данным Центра по охвату терапией, в 2020 году антиретровирусную терапию получали 604 999 ВИЧ-положительных пациентов (53,2% от числа всех ВИЧ-инфицированных и 76,7% от числа состоящих на учете), сообщает «МБХ медиа».
Также выяснилось, что стоимость одинаковых препаратов для проведения терапии сильно разнится в зависимости от регионов. Например, в Ставрополье стоимость одной таблетки тенофовира составляет 5 бюджетных рублей, а в ХМАО – 70 рублей.