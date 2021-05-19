Сотрудники ФБК получили вызов на допрос по новому уголовному делу против Навального
Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Иван Жданов сообщил о вызове 70 сотрудников организации на допросы по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Навального в конце 2020 года
Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Иван Жданов сообщил о вызове 70 сотрудников организации на допросы по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Навального в конце 2020 года. Сотрудники ФБК находятся пока в статусе свидетелей.
Иван Жданов сообщил, что в конце декабря прошлого года против Алексея Навального было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Согласно версии следствия, ФБК и другие организации, связанные с политиком, собрали с граждан в качестве пожертвований 588 млн рублей. 356 млн рублей из этой суммы Алексей Навальный вместе с «иными лицами» якобы потратил на личные нужды, а именно на покупку личного имущества, материальных ценностей и оплату своих расходов и отдыха за границей. Следствие считает, что перечисленные ФБК средства граждан были похищены.
Иван Жданов отметил, что это дело было спешно возбуждено перед самым возвращением Алексея Навального из Германии, где он находился на лечении и реабилитации после отравления «Новичком». При этом до настоящего времени сотрудники СКР не проводили никаких следственных действий по этому делу.