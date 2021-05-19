Полиция Волгограда не нашла нарушений антиковидных норм в съемках клипа в поддержку Путина
Полиция Волгограда отказалась привлекать к ответственности за нарушение антиковидных ограничений организаторов съемок клипа в поддержку президента Владимира Путина на Мамаевом кургане в Волгограде
Полиция Волгограда отказалась привлекать к ответственности за нарушение антиковидных ограничений организаторов съемок клипа в поддержку президента Владимира Путина на Мамаевом кургане в Волгограде. В съемках принимали участие сотни студентов и бюджетников, хотя массовые мероприятия в стране запрещены из-за пандемии коронавируса.
С требованием наказать организаторов съемки в правоохранительные органы обратились жители Волгограда, которые указали на двойные стандарты при проведении массовых мероприятий во время пандемии. В полиции заявили, что флешмоб в поддержку президента не являлся публичной акцией и не требовал согласования с властями. В этой связи в возбуждении дела по факту нарушения санитарных норм в период пандемии было отказано.
Волгоградский юрист Иван Иванов обратился к генпрокурору России с просьбой дать оценку действиям местных силовиков и чиновников.
«Полиция Волгограда отреагировала на беспредел городских чиновников как обычно — закрыли глаза и не увидели нарушений, поскольку „молодежный флешмоб“ якобы не публичное мероприятие. А какое?», - заявил юрист.
Напомним, что сами участники флешмоба ранее жаловались, что принять участие в съемках клипа в поддержку Владимира Путина их заставили обманом. Студентам и бюджетникам предложили сняться в патриотическом клипе группы «Любэ», а уже потом выяснилось, что это был флешмоб в поддержку президента.