Защита Сергея Фургала сообщила об ухудшении его здоровья после перенесенного COVID-19
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратилась к администрации московского СИЗО «Лефортово» с просьбой в срочном порядке госпитализировать их подзащитного и провести его полное медицинское обслуживание
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратилась к администрации московского СИЗО «Лефортово» с просьбой в срочном порядке госпитализировать их подзащитного и провести его полное медицинское обслуживание. Адвокаты сообщили, что после перенесенного в изоляторе коронавируса здоровье Фургала резко ухудшилось.
«Нам стало известно о резком ухудшении здоровья Сергея Ивановича после перенесенной им болезни в «Лефортово». В этой связи защитники подали ходатайство о его госпитализации», - сообщил агентству ТАСС адвокат Михаил Карапетян.
Сергей Фургал заразился коронавирусной инфекцией примерно месяц назад. Тогда защита просила суд освободить политика из СИЗО, так как болезнь может вызвать у него серьезные осложнения, но получила отказ. Фургал провел в больнице две неделе. Проведенный ему 21 апреля тест показал отрицательный результат.