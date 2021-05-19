Российские синоптики предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах
Синоптик предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России. Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на Урале продолжится 30-градусная жара из-за влияния «волны тепла»
Синоптик предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России. Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на Урале продолжится 30-градусная жара из-за влияния «волны тепла».
Синоптик рассказал РИА Новости, что центром летнего антициклона стали юг Урала и юг Западной Сибири. Температурные аномалии продержатся в этих регионах до конца текущей недели. Вильфанд также предупредил, что из-за жары пожароопасность в лесах будет на высоком уровне.
Глава Гидрометцентра сообщил, что за время господства летнего антициклона в России было побито несколько температурных рекордов. 17 мая были перекрыты абсолютные максимумы температур в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани и Пензе.
Санкт-Петербург с температурой воздуха 26,7 градусов также побил рекорд аномальной жары 58-летней давности. В Москве пик жары пришелся на 18 мая. Столбики термометров поднимались до 31 градуса.